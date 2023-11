Auf der B12 passierte am Donnerstag ein Unfall zwischen Kempten und Kraftisried. Eine Autofahrerin bemerkte ein vor ihr bremsendes Auto zu spät und fuhr auf.

Am späten Donnerstagabend fuhren zwei Autofahrerinnen die B12 von Kempten kommend entlang. Beide fuhren dann laut Polizei an der Abfahrt Kraftisried ab. Die 25-jährige Autofahrerin bemerkte jedoch zu spät, dass die vor ihr fahrende 31-jährige an der Einmündung zur kreuzenden Abfahrt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Sie fuhr der 31-jährigen Autofahrerin deshalb auf.

15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Dabei entstand an beiden Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Die 31-jährige Autofahrerin sowie deren 35-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten jedoch vor Ort nicht behandelt werden.