Auf der A7 bei Senden hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit einem Motorrad und einem Auto gegeben. Die Autobahn ist aktuell gesperrt.

Der Unfall ereignete sich um ca. 7 Uhr am Dienstagmorgen auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen, kurz nach dem Autobahn-Dreieck Hittistetten. Dort kam es zu einem Auffahrunfall, an dem ein Motrorrad und ein Auto beteiligt waren, wie ein Polizeisprecher gegenüber all-in.de sagte.

Motorradfahrer wohl verletzt

Bei dem Unfall gab es offenbar mindestens einen Verletzten. Dem Polizeisprecher zufolge, lag der Motorradfahrer auf der Fahrbahn, war aber ansprechbar. Man gehe davon aus, dass er verletzt wurde.

Rettungshubschrauber und gesperrte Autobahn

Weil deshalb ein Rettungshubschrauber auf der A7 landete, ist die autobahn aktuell noch komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen!