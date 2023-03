Update:

Die Polizei hat mittlerweile die beiden Insassen des Autos vernommen. Wie bereits mitgeteilt, beschuldigten sich diese vorerst gegenseitig, den Wagen gelenkt zu haben. Der Polizei nach ist es höchstwahrscheinlich, dass der 28-jährige Mann das Auto lenkte, als der tödliche Unfall passierte. Der Mann befindet sich in U-Haft. Die Spurensicherung steht noch aus.

Ursprungsmeldung:

In Bregenz ist eine 57-jährige Fußgängerin am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau überquerte gerade auf der Rheinstraße einen Zebrastreifen, als ein Auto die 57-Jährige erfasste, das von Bregenz in Richtung Hard fuhr.

Durch die Luft geschleudert und regungslos liegen geblieben

Auch interessant für dich: Beim Abbiegen

Bei Waldstetten: Drei Personen bei Unfall teils schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass die Frau laut Polizei mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Sie blieb regungslos am Boden liegen.

Reanimation erfolglos

Der Fahrer des Autos und sein Beifahrer setzten die Fahrt jedoch einfach fort, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Andere Zeugen eilten herbei und begannen sofort damit die Frau zu reanimieren. Doch es war aussichtslos. Die 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

Fahrer und Beifahrer beschuldigen sich gegenseitig

Die Polizei fand das Auto, das in den Unfall involviert war, parkend in Hard. Die Beamten fanden auch die Insassen des Fahrzeugs. Der 28-Jährige und der 48-Jährige beschuldigten sich vorerst beide gegenseitig, das Auto gefahren zu haben. Die Polizei führte bei beiden Männern einen Alkoholtest und einen Drogenschnelltest durch.

28-Jähriger fuhr wohl den Wagen

Das Ergebnis: Beide Personen waren fahruntauglich. Eine Blutuntersuchung folgte. Der Fahrer, bei dem es sich der Polizeimeldung nach vermutlich um den 28-Jährigen handelt, ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.