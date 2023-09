In Prägraten (Tirol) musste eine Rettungsmannschaft am Mittwoch einem verirrten Wanderer aus Deutschland helfen. Der Mann hatte sich auf einer Wanderung verlaufen. Als er nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam, alarmierten seine Begleiter die Bergrettung.

Gegen 11:00 Uhr unternahmen der Tiroler Polizei zufolge drei befreundete deutsche Bergsteiger eine gemeinsame Wanderung am Wiesachweg. Sie wollten vom Parkplatz "Frösach" in Prägraten zur "Bodenalm" laufen. Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden. Nach einer Stunde Gehzeit teilte einer der Männer, ein 68-jähriger Mann, seinen Begleitern mit, das er zum Parkplatz Frösach zurückkehren werde. Dort wollte er auf seine Freunde warten.

Wanderer war nicht am vereinbarten Treffpunkt

Die beiden anderen Wanderer (68 und 67 Jahre) setzten die Wanderung fort. Als sie gegen 15:15 Uhr wieder am Ausgangspunkt eintrafen, konnten sie ihren Begleiter dort nicht antreffen. Sie suchten daraufhin in der Näheren Umgebung nach ihm. Als sie ihn nicht finden konnten, alarmierten sie die Bergrettung, die sofort eine groß angelegte Suchaktion einleitete.

Vermisster in Waldgebiet gefunden

Um kurz vor 21:30 Uhr entdeckte schließlich ein Drohnenpilot der Polizei den Mann mit einer Wärmebildkamera. Er befand sich laut Angaben der Tiroler Polizei in einem Waldstück südlich des Wiesachweges, dort fanden ihn die Bergretter am Boden liegend.

Erschöpft, aber unverletzt

Der 68-Jährige war erschöpft und desorientiert, aber glücklicherweise unverletzt. Die Bergretter konnten ihn Bergen und seinen Begleitern übergeben. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er auf dem Rückweg eine Abkürzung habe nehmen wollen. Dabei habe er völlig die Orientierung verloren und sich schließlich nicht mehr weiter getraut.

Großangelegte Suche

An der Suchaktion hatten sich 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Prägraten, 17 Bergretterinnen und Bergretter mit vier Suchhunden , zwei Alpinpolizisten, ein Polizeidrohnenpilot, ein Polizeidiensthundeführer, eine Polizeistreife und zwei Polizeihubschrauber beteiligt.