In Wangen ist eine Frau auf einen Liebesbetrüger reingefallen. Die 51-Jährige hatte den Betrüger über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. Als die Frau über 50.000 Euro an den Mann überwiesen hatte, wurde sie misstrauisch.

Die Frau hatte den Mann über eine Dating-Plattform einen Mann kennengelernt und stand regelmäßig telefonischen Kontakt mit ihm. Ein persönliches Treffen hatte der Unbekannte der Polizeimeldung zufolge mit fadenscheinigen Begründungen immer wieder hinausgezögert.

Frau verliert komplette Ersparnisse

Stattdessen überredete der Betrüger die 51-Jährige, ihm kleinere und größere Geldbeträge zu überweisen. Erst als die Frau ihr Erspartes aufgebraucht hatte, schöpfte sie Verdacht und wandte sich an die Polizei.

Die Polizei warnt

Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche, die als "Love-Scamming" oder "Romance Scam" bezeichnet wird. Betrüger erstellen auf Single-Börsen oder in den Sozialen Medien gefälschte Profile und gaukeln ihren Opfern Verliebtheit vor. Durch geschickte Konversation schaffen es die Täter oder auch Täterinnen in kürzester Zeit, ihr Gegenüber emotional abhängig zu machen. Das einzige Ziel der Täter ist es jedoch, ihre Opfer finanziell auszunehmen. Die Polizei rät deswegen dazu bei neuen Internet-Bekanntschaften besonders vorsichtig zu sein und kein Geld an Fremde zu überweisen.