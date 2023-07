In Isny hat ein 24-jähriger Mann am Dienstagmittag auf einen anderen Mann eingestochen. Der Täter sitzt mittlerweile in Haft.

Laut der Staatsanwaltschaft Ravensburg hatte sich die Tat in einer Wohnunterkunft in Isny am Dienstagmittag ereignet. Der 24-jährige Täter aus der Türkei soll einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Aus noch unbekannten Gründen hätte der 24-Jährige mit einem Messer auf den Kopf eines Mannes aus Tunesien eingestochen, heißt es in einer Mitteilung.

Angriff in Wohnunterkunft in Isny: Mann mit Messer am Kopf verletzt

Das Opfer habe durch den Angriff Schnittverletzungen am Kopf erlitten. Der 24-jährige Mann wurde zunächst vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Der zuständige Haftrichter erließ daraufhin einen Hafbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 24-jährigen Angreifer. Der Mann befindet sich mittlerweile in einem Gefängnis in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt nun die Hintergründe und Einzelheiten der Tat.