In Wald haben am Sonntag Besitzer eines Hofladens einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Als sie ihn stellen wollten wehrte sich der Mann heftig und griff dabei die Ladenbesitzerin an.

Am Sonntagabend hatte das Betreiberpaar eines Hofladen zur Selbstbedienung den 65-Jährigen beim Diebstahl erwischt. Als der Mann flüchtete, nahm das Paar die Verfolgung auf und stellte ihn.

Dieb versucht Ladenbesitzerin zu beißen

Bei einer Rangelei soll der Flüchtende der Polizeimeldung zufolge der 39-jährigen Eigentümerin ins Gesicht geschlagen und versucht haben sie zu beißen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 65-Jährige wird nun wegen räuberischen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.