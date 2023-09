Ein Amerikaner war am Dienstagabend auf dem Heimweg vom Münchner Oktoberfest, als er von einem Unbekannten angegriffen wurde. Der Mann stach ihn in den Hals.

Der 45-jährige US-Amerikaner hatten zusammen mit seiner 39-jährigen Ehefrau am Dienstag das Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese besucht. Als die beiden in der Nacht auf Mittwoch auf dem Heimweg zu ihrem Hotel waren, sprachen zwei unbekannte Männer den 45-Jährigen nahe der St.-Pauls-Kirche an, berichtet die Polizei. Nach einem kurzen Gespräch zückte einer der beiden einen spitzen Gegenstand und stach dem 45-Jährigen damit in den Hals. Anschließend liefen beide Männer davon.

Nach Angriff in München: Verletzungen sind schwerwiegender als gedacht - Mann muss ins Krankenhaus

Der 45-Jährige dachte zunächst, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend sei und ging mit seiner Frau zurück zu seinem Hotel in der Landwehrstraße. Dort stellte sich jedoch heraus, dass die Wunde doch stärker blutete. Ein Hotelangestellter verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Gegen 01:00 Uhr wurde dann die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München darüber informiert, dass der Mann aufgrund der Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht werden müsse.

Münchner Kriminalpolizei ermittelt

Weil die Situation zunächst unklar war, steuerten mehrere Polizeistreifen das Hotel an. Dort entdeckten die Beamten zahlreiche Blutspuren. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

zwei Männer

einer ist über 1,80 Meter groß

helle Haut

Die Polizei sucht nach Zeugen

Wer hat in der Nacht auf Mittwoch in München im Bereich der Bavariastraße, Pettenkoferstraße, St.-Pauls-Platz, Landwehrstraße (Ludwigsvorstadt) Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, unter der Telefonnummer 089/29100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.