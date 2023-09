In Biberach soll ein LKW-Fahrer auf offener Straße auf ein Auto geschossen haben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - ohne Erfolg.

Bereits am Montag soll ein unbekannter LKW-Fahrer in Biberach auf ein Auto geschossen haben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 14:15 Uhr in der Ulmer Straße.

Biberach: Zeugen beobachteten Schuss aus LKW

Laut dem Bericht des Polizeipräsidiums Ulm hatten Zeugen den Zwischenfall beobachtet. Demnach war der blaue LKW mit weißem Auflieger in der Ulmer Straße in Richtung Warthausen unterwegs. Der unbekannte LKW-Fahrer soll zunächst etwas in Richtung des vorausfahrenden Autofahrers geschrien haben. Auf Höhe der Einmündung in die Birkendorfer Straße zielte er dann wohl mit einer Pistole auf das Auto und feuerte einen Schuss ab.

Auf Auto geschossen: Unbekannter LKW-Fahrer ist etwa 40 Jahre alt

Beide Fahrzeuge seien nach der vermeintlichen Schussabgabe in Richtung Warthausen davongefahren, berichtet die Polizei weiter. Die alarmierte Polizei suchte sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem LKW - allerdings ohne Erfolg. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 40-jährigen Mann handeln. Er trug eine Glatze und einen kurzen Bart am Kinn.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei in Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 07351/447-0 mit den Beamten in Verbindung setzen.