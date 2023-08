Bei einem schweren Unfall bei Ravensburg sind am Dienstagnachmittag sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Unter den Verletzten befinden sich auch drei Kinder.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L288 bei Ravensburg sind am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall hatte sich an der Abzweigung der Meersburger Straße bei Ravensburg und Hübscher ereignet.

Schwerer Unfall bei Ravensburg: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Laut der Polizei war eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem VW in Richtung Horgenzell unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Tesla eines 40-jährigen Mannes. Der Zusammenprall war so heftig, dass eines der Fahrzeuge in einen nachfolgenden Mercedes krachte.

Tesla-Fahrer (40) wird lebensgefährlich verletzt

Der 40-jährige Tesla-Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt - auch sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unter den Verletzten sind auch drei Kinder

In dem mit fünf Personen besetzten Mercedes wurden alle Insassen eher leicht verletzt. Darunter befanden sich auch drei Kinder. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund der Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen von einem Tierarzt behandelt werden.

Hoher Sachschaden und lange Straßensperre nach Unfall bei Ravensburg

Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 130.000 Euro. Die Straße war zwischen der Abzweigung der Meersburger Straße und Geratsberg bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Ein Gutachter soll nun klären, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.