Gleich mehrere Körperverletzungen haben die Polizei in Kempten in der Nacht zum Samstag auf Trab gehalten. Insgesamt wurden fünf Menschen Opfer von körperlicher Gewalt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag musste die Polizei im Stadtgebiet gleich zu mehreren Körperverletzungen ausrücken. Unter anderem waren ein Ehepaar und zwei Arbeitskollegen in Streit geraten.

Frau von unbekanntem Mann in der Wiesstraße geschlagen

Gegen 22:50 Uhr wurde eine 20-jährige Frau in der Wiesstraße von einem unbekannten Täter angegriffen. Die Frau war zu Fuß unterwegs und wurde plötzlich von einem Mann geschlagen. Eine Fahnung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Das Opfer konnte den Täter aufgrund der Dunkelheit nicht näher beschreiben. Der Angriff wurde allerdings von zwei unabhängigen Zeugen beobachtet, so die Polizei. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kempten entgegen. Die Telefonnummer lautet 0831/99090.

Attacke in Bus: Busfahrerin am Residenzplatz beleidigt, Fahrgäste angegriffen

Einige Zeit später griff ein ein Mann zwei Fahrgäste eines Busses an. Zuvor hatte der Täter eine 39-jährige Busfahrerin am Residenzplatz beleidigt. Die beiden Opfer im Bus klagten anschließend über Schmerzen, mussten aber nicht medizinisch versorgt werden. Da sich der Angreifer nicht beruhigen ließ und sich auch weiterhin aggressiv verhielt, wurde er von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Den Mann erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Fischerstraße: Ehemann verpasst seiner Frau eine Kopfnuss auf die Nase

Um kurz vor 2 Uhr musste die Polizei erneut ausrücken, da sich ein Paar in der Fischerstraße stritt. Im Verlauf der Auseinandersetzung verpasste der 26-jährige Ehemann seiner Frau zudem eine Kopfnuss auf die Nase. Noch vor Ankunft der Polizeibeamten versöhnte sich das Paar wieder. Beide wurden nach Aufnahme der Tat von einer weiteren Person abgeholt. Den 26-jährigen Mann erwartet jetzt aber dennoch ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Streit unter Arbeitskollegen: Körperverletzung in der Jägerstraße

Gegen 2:45 Uhr gerieten dann zwei Arbeitskollegen in der Jägerstraße in Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 27-Jährige zu Boden gestoßen und verletzte sich an beiden Knien und Knöcheln. Der 21-jähriger Täter konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden, ist aber namentlich bekannt. Auch ihn erwartet einen Strafanzeige wegen Körperverletzung.