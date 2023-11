Grundlos angegriffen hat ein 19-jähriger Mann einen Jugendlichen am Freitag in Ulm. Er rammte ihm seine Faust mehrfach ins Gesicht und warf ihn auf die Straße.

19-Jähriger schlägt 17-Jährigen mehrmals die Faust ins Gesicht

Die beiden jungen Männer trafen am Freitagabend kurz nach 21:00 Uhr vor dem Ulmer Hauptbahnhof am Albert-Einstein-Platz aufeinander. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei griff der 19-Jährige den 17-Jährigen grundlos an und schlug ihn mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Als der Jugendliche zu Boden ging, richtete ihn der 19-Jährige wieder auf und warf ihn in Richtung Straße.

17-jähriger Mann fällt auf Straße - Auto kann gerade noch ausweichen

Dort prallte der 17-Jährige gegen ein vorbeifahrendes Auto und fiel auf die Straße. Ein direkt dahinterfahrendes Auto konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und ausweichen. In das Geschehen mischte sich schließlich ein bislang unbekannter Mann ein. Er schlug dem Angreifer eine Bierflasche auf den Kopf, woraufhin der 19-Jährige von seinem Opfer abließ.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt nun. Der Fahrer oder die Fahrerin des ausweichenden Fahrzeugs sowie Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0731/1883312 bei der Polizei melden.