Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberostendorf musste am frühen Sonntagabend die Feuerwehr ausrücken. Dabei entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus im Hochweg in Oberostendorf (Landkreis Ostallgäu) aus. Die Einsatzkräfte vermuten, dass ein Aschenbecher, der auf der Terrasse stand, in Brand geriet. Anschließend sprangen die Flammen auf die Gartenmöbel über. Danach breitete sich das Feuer auf die Wohnung darüber aus. Der Balkon der Wohnung mitsamt den Gegenständen, die sich darauf befanden, wurde ebenfalls ein Raub der Flammen.

In den beiden Wohnungen entstand durch das Feuer und den Rauch ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Zudem kam es in den betroffenen und den daneben liegenden Wohnungen zu keinem größeren Schaden. Das hatten die Feuerwehren durch ihr schnelles Eingreifen verhindert, berichtet die Polizei. Vor Ort waren die freiwilligen Feuerwehren aus Oberostendorf, Unterostendorf und Westendorf mit ca. 50 Mann.