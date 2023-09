Am Dienstag ist ein Arbeiter in einem Neu-Ulmer Lebensmittelbetrieb verletzt worden. Beim Umsetzen einer Maschine kippte diese und landete auf dem Arm des Mannes.

Der Arbeitsunfall ereignete sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden in einem Lebensmittelbetrieb in der Messerschmittstraße. Ein 34-jähriger Arbeiter hatte eine rollbare Maschine versetzt. Dabei verkantete sich ein Rad dieser Maschine in einem Wasserablauf.

Verletzungen am Arm

Die Maschine kippte und fiel auf den Arm des Mannes. Der Rettungsdienst brachte den 34-Jährigen mit Verletzungen am Arm in eine nahe gelegen Klinik zur weiteren Behandlung. Die Polizei Neu-Ulm ermittelte vor Ort, ob es zu arbeitsrechtlichen Verstößen kam.