Bei Holzarbeiten ist am Mittwoch ein Landwirt in Weßling (Oberbayern) gestorben. Sein Traktor setzte sich in Bewegung und überrollte ihn.

Der 71-jährige Landwirt spaltete am Donnerstagabend gegen 20:00 Uhr allein Holz auf seinem Betriebsgelände in der Gemeinde Weßling (Landkreis Starnberg in Oberbayern). Dafür nutzte er ein Gerät, das an seinem Traktor angebracht war, berichtet die Polizei.

Arbeitsunfall in Weßling: Traktor setzt sich plötzlich in Bewegung

Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck setzte sich der Traktor beim Starten plötzlich in Bewegung und überrollte den Landwirt. Der 71-Jährige wurde unter einem Hinterreifen eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräften konnten ihn nur noch tot bergen.

Hinweise, die auf ein Verschulden Dritter hindeuten, ergaben sich bislang nicht, so die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache übernommen.