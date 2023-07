In der Gemeinde Thannhausen hat sich am Mittwoch ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter stand plötzlich in Brand.

Der 20-jährige Angestellte eines Autohauses in Thannhausen (Landkreis Günzburg) hatte am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Werkstatt die Bremsen eines Autos gewechselt. Dabei verwendete der Mann Bremsenreiniger, so die Polizei. Aus noch ungeklärter Ursache fing plötzlich das T-Shirt des 20-Jährigen Feuer.

Arbeitsunfall: Mann (20) mit Verbrennungen in Krankenhaus geflogen

Zeugen versuchten daraufhin das T-Shirt des Mannes mit Wasser zu löschen. Der Versuch schlug allerdings fehl. Erst nachdem der Mann das T-Shirt ausgezogen hatte, konnten die Flammen gelöscht werden. Nach ersten Einschätzungen zog sich der 20-Jährige Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu. ER musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach München gebracht werden.