Zu einem Arbeitsunfall ist es am Sonntag in einem Hotel in Tannheim gekommen. Ein Koch wurde durch einen Stromschlag verletzt.

Der 25-jährige Koch aus Deutschland war laut Polizei am Sonntag gegen 09:30 Uhr dabei, die Küche in einem Hotel in Tannheim (Tirol) zu reinigen. Um die Fliesen unterhalb eines Oberhitzegrills zu säubern, trennte er das Gerät vom Stromnetz bzw. steckte es aus.

Arbeitsunfall in Tannheim: Koch gerät in Stromkreis

Als er anschließend das Kabel wieder in die Kraftstromsteckdose (380 Volt) steckte, geriet der Koch aus unbekannter Ursache in den Stromkreis und wurde dadurch verletzt.

Koch erleidet Brandwunden an der Hand

Nach der Erstversorgung vor Ort flog der Rettungshubschrauber "RK2" den 25-Jährigen in das Krankenhaus nach Reutte (Tirol), wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach, erlitt der Koch leichte Brandwunden an der rechten Hand.