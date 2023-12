Schwer verletzt wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall in Schwaz. Der Deckel eines Fasses schleuderte plötzlich umher und traf den Arbeiter.

Der 57-jährige Arbeiter war am 7. Dezember 2023, gegen 06:30 Uhr in einer Firma in Schwaz damit beschäftigt, ein mit entsorgten Spraydosen gefülltes Fass von einem Lkw zu laden. aus dem Nichts schleuderte jedoch der Deckel des Fasses vom Fass, wie die Polizei mitteilt.

Schwer verletzt: Deckel trifft Arbeiter in Schwaz mit ungeheurer Wucht

Der Deckel muss eine ungeheure Wucht gehabt haben. Er traf nämlich zuerst den Mann und durchschlug im Anschluss sogar noch die Plane des Lkw. Der Arbeiter erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Das Fass wurde sichergestellt. Im Einsatz waren die Rettung, die Feuerwehr Schwaz und die Polizei.