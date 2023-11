Über eine Jauchegrube ist am Dienstag in Salgen ein Hoflader umgekippt und hat einen Landwirt eingeklemmt. Der Mann wurde schwer verletzt

Ein 69-jähriger Landwirt fuhr laut Polizei am Dienstagnachmittag mit einem kleinen Traktor, einen Hoflader, in Salgen (Unterallgäu) über mehrere Holzbalken einer Jauchegrube. Dabei brachen jedoch mehrere Balken und der Hoflader kippte um. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer an beiden Beinen verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreien den Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.