Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Freitag in Grinzens in Tirol ereignet. Eine Frau geriet mit ihrer Hand in eine Kreissäge und wurde schwer verletzt.

Eine 62-jährige Österreicherin schnitt am Freitagvormittag in Grinzens (Tirol) mit einer Kreissäge Holzlatten zu. Dabei geriet sie aus bisher unbekannter Ursache mit der linken Hand in die Säge. Die Frau wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur Behandlung in die Klinik nach Innsbruck.