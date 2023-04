In Aitrach ist am Mittwochvormittag ein Arbeiter von einem etwa fünf Meter hohen Dach gestürzt. Der Zimmermann zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Laut dem Polizeipräsidium Ravensburg war der Zimmermann (25) auf einer Baustelle in der Leutkircher Straße beschäftigt. Der 25-Jährige rutschte dabei auf dem regennassen Dach aus und kam ins Rutschen. Das montierte Fangnetz konnte den Mann allerdings nicht aufhalten und er stürzte rund fünf Meter in die Tiefe. Der Zimmermann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.