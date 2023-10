Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstag bei der Besamung einer Kuh in Tirol. Ein 800 Kilo schwerer Stier drückte einen Bauer gegen eine Stallwand.

Am Dienstagabend brachte ein Landwirt gegen 19:15 Uhr seine Kuh zur Besamung auf den Bauernhof eines 53-jährigen Landwirts in Breitenbach am Inn (Tirol). Doch das klappte nicht. Bei der Besamung blieb die Kuh nicht stehen und wich zur Seite aus.

800 Kilogramm schwerer Stier quetscht Bauer in Breitenbach am Inn ein

Das brachte den rund 800 Kilogramm schweren Stier des 53-Jährigen wohl derart in Rage, dass der Landwirt ihn nicht mehr halten konnte. Das Tier drückte den Mann nach Angaben der Polizei gegen die Stallwand und brach ihm dabei das Becken.

Ein Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung des Verletzten, ehe er in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert wurde. Dem Neffen des Landwirts gelang es anschließend den Stier zu beruhigen und zurück in den Stall zu bringen.

Breitenbach am Inn ist eine Gemeinde mit 3.515 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Bezirk Kufstein in Tirol, Österreich.

Tödlicher Arbeitsunfall in Oberbayern: Kuh quetscht Tierarzt ein

Erst Ende September war es zu einem ganz ähnlichen Unfall in Oberbayern gekommen. Ein 67-jähriger Tierarzt wollte sich in Raisting im Landkreis Weilheim- Schongau um eine Kuh kümmern, als diese den Mann plötzlich einquetschte. Während der Erstversorgung mussten die Rettungskräfte den 67-Jährigen reanimieren. Doch alle Bemühungen waren vergebens. Der Mann starb noch vor Ort.