Schwer verletzt wurde laut Polizei am Montag ein 58-Jähriger bei Arbeiten in einem holzverarbeitenden Betrieb in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg). Der Mann war mit seiner Hand an den Fräskopf einer Maschine gekommen.

Der 58-Jährige arbeitete am späten Montagnachmittag an einer Fräsmaschine, als er mit seiner rechten Hand an den Fräskopf der Maschine kam. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an den Fingern zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik.