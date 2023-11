Seit dem frühen Donnerstagmorgen durchsuchen Polizeibeamte mehrere Objekte in Bayern. Darunter auch in Kaufbeuren und Füssen.

Derzeit durchsuchen Polizeibeamte in Bayern im Zuge des "Aktionstags Plus gegen Antisemitismus" mehrere Objekte. Wie ein Sprecher gegenüber allgaeuer-zeitung.de berichtet, finden die Razzien auch in Kaufbeuren und Füssen statt. Insgesamt seien 20 Häuser und Wohnungen in ganz Bayern zeitgleich durchsucht worden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen 17 Beschuldigte im gesamten Freistaat, davon zwei im Allgäu. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Frauen und 15 Männer im Alter zwischen 18 und 62 Jahren handeln.

Judenhass und Hetze im Internet: Razzien in ganz Bayern

Anlass der Ermittlungen sind antisemitische Äußerungen und Hetze in sozialen Medien. Diese haben auch Bezug zum Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel. Gegen die 17 Verdächtigen werde wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie der Billigung von Straftaten ermittelt. Zuvor hatte die Bild über Razzien in ganz Bayern berichtet. Neben Kaufbeuren und Füssen sollen auch Häuser und Wohnungen im Berchtesgadener Land, in Fürstenfeldbruck, Coburg, Passau und dem Münchner Umland durchsucht worden sein.

Die Deutsche Presse Agentur berichtet, dass in einem Fall gegen einen Mann ermittelt werde, der in sozialen Medien ein Hitler-Bild mit Anspielung auf den Holocaust veröffentlicht hatte.

