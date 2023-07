Erstmals üben Polizei und Bundeswehr zusammen im alpinen Gelände bei Füssen. Durch die Anti-Terror-Übung kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wegen einer Anti-Terror-Übung müssen Verkehrsteilnehmer und Wanderer im Raum Füssen am 25. und 26. Juli mit Behinderungen rechnen. Anlass ist eine Übung mit dem Titel "AlpenTex" von Polizei und Bundeswehr und freiwilligen Hilfsorganisationen wie Rettungs-, Sanitäts- und Betreuungsdiensten und Bergwacht.

"Deutschland und damit auch Bayern stehen neben anderen europäischen Ländern seit vielen Jahren im Fokus des internationalen Terrorismus. In Anbetracht der sich hieraus ergebenden Gefahren bedarf es einer engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit der Bayerischen Polizei und des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr, um in lebensbedrohlichen Einsatzlagen entsprechend reagieren zu können", schreibt die Polizei.

Anti-Terror-Übung in Füssen und Schwangau - Innenminister Herrmann kommt vorbei

Der erste Teil der Übung am Dienstag geht in der Allgäu-Kaserne in Füssen weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit über die Bühne. Am Mittwoch weiten sich die Übungen aber auch auf das alpine Gelände aus, beispielsweise mit Szenarien an der Rohrkopfhütte am Tegelberg. Ab 13.15 Uhr üben bis zu 100 Einsatzkräfte die Zusammenarbeit bei lebensbedrohlichen Einsätzen.

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will sich über den Verlauf der Übung auf der Rohrkopfhütte in Schwangau informieren. Für die Übung werden einzelne Wegstrecken für Wanderer und Radler gesperrt. Es kann rund um Füssen und Schwangau bereits am Dienstag aber besonders am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Übungs-Szenario stellt fiktiven Terroranschlag dar

Es ist das erste Mal, dass die gemeinsame Terrorübung der Polizei und Bundeswehr auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Das Übungs-Szenario stellt einen fiktiven Terroranschlag dar, wie BR24 berichtet. Weitere Details zu den Inhalten der Übung werden vorab jedoch nicht bekanntgegeben. Auch die beteiligten Polizisten und Soldaten erfahren erst zu Beginn, worum es geht, damit die Übung möglichst realistisch abläuft. (Lesen Sie auch: Was Füssener Gebirgsaufklärer beim "Allgäuer Auge" im Blick haben)

Das ist übrigens nicht die einzige Übung der Bundeswehr, die in diesem Monat im Ostallgäu stattfindet. In zahlreichen Orten im Landkreis könnte es noch zu Übungen der Streitkräfte kommen.