Ein Anhänger wurde am späten Sonntagnachmittag einem 70-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Der Anhänger hatte sich bei Thanners von einem Auto gelöst und war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein 21-Jähriger war laut Polizei am Sonntag gegen 17:20 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Straße bei Thanners in Richtung Martinszell unterwegs, als sich nahe einer Brücke der Anhänger von der Anhängerkupplung löste und auf die Gegenfahrbahn geriet.

70-Jähriger wird leicht verletzt

Ein 70-jähriger Autofahrer, der dort gerade entlang fuhr, konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und krachte in den Anhänger. Dabei wurde der Mann leicht verletzt.

Polizei ermittelt

Am Fahrzeug des 70-Jährigen und am Anhänger entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Wie die Polizei berichtet, war am Anhänger kein Abreißseil angebracht, obwohl es aufgrund der Bauweise gesetzlich vorgeschrieben war. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten nahm die Ermittlungen auf.