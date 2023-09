Bei einem Einsatz in Memmingen hat am Freitag ein Hund einen Polizisten verletzt. Ein Mann hatte in einer Wohnung eine Frau mit einem Messer bedroht. Als die Beamten ihn überwältigten, griff der Hund der Wohnungsbesitzerin an.

Als die Beamten am Freitagmorgen die Wohnung erreichten, bedrohte der 47-jährige Bewohner die Wohnungsbesitzerin mit einem Messer. Der Polizei zufolge befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand.

Polizisten überwältigen Täter

Als mehrere Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, hielt der Täter zwischenzeitlich einen Schraubenzieher in der Hand. Der Mann ließ sich nicht beruhigen, weshalb Polizisten ihn zu Boden bringen mussten. Während der 47-Jährige massiven Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete, wurden diese auch noch von dem zur Wohnung zugehörigen Hund gebissen.

Vier Menschen verletzt

Durch den Vorfall wurde der Beschuldigte und drei Polizeibeamte leicht verletzt. Sowohl der Mann, als auch ein vom Hund gebissene Polizeibeamte musste medizinisch versorgt werden. Den 47-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen u.a. wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.