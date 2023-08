Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 29-jähriger Mann in Blaustein verantworten. Er griff im Streit mit einem Küchenmesser einen 33-Jährigen an.

Am Freitagabend eskalierte nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen zwei Gruppen in Blaustein (Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg). Gegen 21 Uhr befanden sich mehrere Menschen vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße im Blausteiner Stadtteil Herrlingen und tranken Alkohol. Als zwei Männer und eine Frau an der Gruppe vorbeigingen, soll ein betrunkener 29-Jähriger die Frau angepöbelt haben.

Angriff in Blaustein: Mann zieht im Streit Messer und geht auf Kontrahenten los

Einem 33-jährigen Begleiter der Frau passte das gar nicht, so dass es zwischen den beiden Männern zum Streit kam. Und der eskalierte. Wie die Polizei berichtet, soll der 29-Jährige während der Auseinandersetzung ein Küchenmesser gezogen und damit den 33-Jährigen angegriffen haben. Dem 33-Jährigen gelang es jedoch, mehrere Stichbewegungen mit den Armen und durch Tritte abzuwehren.

Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Den Polizistinnen und Polizisten gelang es kurz darauf den mutmaßlichen Angreifer am Tatort vorläufig festzunehmen. Der 29-Jährige leistete keinen Widerstand.

33-jähriger Mann wird bei Messerangriff nicht verletzt

In der Zwischenzeit hatte der Verdächtige allerdings das Küchenmesser versteckt. Mit Hilfe eines Zeugens fanden die Polizisten jedoch das Messer auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Der 33-Jährige hatte Glück im Unglück. Er wurde bei dem Messerangriff nicht verletzt.

29-jähriger Mann sitzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Polizisten brachten den 29-Jährigen schließlich am Samstag zum zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich jetzt im Gefängnis. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Blaustein ist mit 17.065 Einwohnern (Stand Ende 2022) die zweitgrößte Stadt im Alb-Donau-Kreis. Eingebettet zwischen Hochsträß, Blautal, Lautertal und der Hochfläche der Schwäbischen Alb liegt Blaustein unmittelbar westlich von Ulm.