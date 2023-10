Wegen zu lauter Musik rückte die Polizei in der Nacht auf Donnerstag in Neugablonz an. Doch die Partygäste erwiesen sich als unbelehrbar und griffen sogar die Polizisten an.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag wegen zu lauter Musik in eine Unterkunft in Neugablonz gerufen. Die Polizisten ermahnten die Feiernden zur Ruhe. Doch als sich die Beamten auf den Rückweg machten, wurde die Musik wieder aufgedreht. Die Polizisten kehrten daraufhin um und wollten die Musikanlage in der Wohnung sicherstellen.

Ruhestörung in Kaufbeuren: Partygäste wollen Mann befreien und greifen Polizisten an

Doch damit waren die Partygäste nicht einverstanden. Ein 36-jähriger Mann beleidigte die Polizisten und versuchte ihnen den Zugang zur Wohnung zu verwehren. Die Beamten nahmen den Mann deshalb in Gewahrsam. Doch dagegen wehrte sich der 36-Jährige mit Händen und Füßen. Weil er nach Angaben der Polizei auch mehrmals nach den Beamten trat, legten sie ihm Handschellen an.

Währenddessen versuchten die Partygäste den Mann zu befreien und griffen die Polizisten an. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Polizei stellt Musikanlage und Handy sicher

Die Polizisten brachten den 36-jährigen Mann und seine Ehefrau anschließend zur Polizeiinspektion Kaufbeuren. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete bei beiden eine Blutentnahme an, da sie alkoholisiert waren. Die Polizisten stellten die Musikanlage und ein Handy sicher. Als die Beamten den Vorfall aufgenommen hatten, durfte das Ehepaar die Dienststelle verlassen. Die Polizei Kaufbeuren ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Neugablonz: Größter Ortsteil der Stadt Kaufbeuren

Neugablonz ist mit 14.075 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2018) nach der Kernstadt der größte Ortsteil der Stadt Kaufbeuren. Es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als eine von fünf bayerischen Vertriebenenstädten gegründet. Dort fanden Menschen einen Platz zum Wohnen, nachdem sie ihre Heimat in den ehemaligen deutschen Ostgebieten, dem Sudetenland oder anderen Gebieten Mittel- und Osteuropas verlassen mussten.