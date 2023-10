Am Sonntagabend hat ein aggressiver Mann in Dornbirn einen Polizisten verletzt. Die Beamten hatten während einer Verkehrskontrolle einen Streit zwischen dem Mann und einer Frau mitbekommen. Als die Polizisten den Streit schlichten wollten, verhielt sich der 25-Jährige äußerst aggressiv.

Zwei Polizeistreifen hatten am Sonntag gegen 20:10 Uhr in Dornbirn an der Landesstraße 190 eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zu der Zeit fuhr ein Wagen auf einen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Vier Menschen stiegen anschließend aus dem Auto.

Heftiger Streit auf Parkplatz

Zwei der Insassen, eine Frau und ein Mann, begangen sofort lautstark zu streiten. Laut Polizeibericht war auch das Geräusch einer auf dem Boden zersplitternden Glasflasche zu hören. Die Polizisten wechselten daraufhin die Straßenseite und gingen auf die Streitenden zu. Der 25-jährige Mann aus Bregenz schrie den einschreitenden Beamten sofort aggressiv an und versuchte ihn wegzustoßen.

Polizist muss im Krankenhaus behandelt werden

Weil der Renitente trotz Abmahnungen immer wieder auf den Beamten zuging und er sich nicht beruhigte, beschlossen die Polizisten um 20:15 Uhr, ihn wegen seines aggressiven Verhaltens festzunehmen. Bei der Festnahme versuchte er sich loszureißen und biss der Polizei Vorarlberg zufolge einem der Beamten in den Daumen. Der Beamte trug eine blutende Wunde davon, die im Krankenhaus Dornbirn behandelt werden musste.

Alkohol und Kokain im Blut

Außerdem erlitten zwei weitere Beamte bei der Festnahme des Beschuldigten leichte Abschürfungen. Ein mit dem aggressiven Mann durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Die Polizei verdächtigt ihn auch des Kokainkonsums. Nach Abschluss der Erhebungen wurde der Mann auf freiem Fuß gesetzt. Die Polizei zeigte ihn anschließend bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch an.