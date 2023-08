Statt Forelle, Karpfen oder Hecht ist zwei Anglern am Illerzeller See im Landkreis Neu-Ulm ein anderer und eher ungewöhnlicher Fang gelungen.

Nach Informationen der Polizei befanden sich die beiden Angler am Montagabend gegen 21:45 Uhr im Bereich des Kiosks am Illerzeller See bei Vöhringen. Statt jedoch einen kapitalen Fisch an den Haken zu bekommen, gelang den beiden Männern der Fang eines Einbrechers.

Illerzell: Angler entdecken Einbrecher in Kiosk

Die beiden Sportfischer hatten zufällig Geräusche wahrgenommen und machten sich auf den Weg zum Kiosk. Dort konnten sie einen Person mit Taschenlampe im Inneren des Geschäftes ausmachen und setzten einen Notruf ab.

Polizei schnappt Täter

Kurz bevor die Polizei am Tatort eintraf, fuhr der Täter jedoch mit dem Fahrrad in Richtung Norden davon. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei dann den 43-jährigen mutmaßlichen Einbrecher schnappen und festnehmen. Der Mann war auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs und hatte noch ein Eis aus dem Kiosk in der Hand, so die Polizei. Insgesamt hat der Einbrecher einen Schaden von rund 5.000 Euro angerichtet.