Ein Mitarbeiter eines Restaurants ist in Günzburg am Mittwochabend völlig ausgetickt. Der Mann griff sogar Polizsten an.

Am frühen Mittwochabend ist ein Angestellter eines Restaurants in der Schlachthausstraße in Günzburg völlig ausgetickt. Der 31-jährige soll wahllos Gegenstände durch das Lokal geworfen haben - beruhigen ließ er sich von seinen Kollegen nicht, so die Polizei.

In Günzburger Restaurant ausgetickt: Kollegen holen Rettungskräfte

Die überforderten Mitarbeiter alarmierten daraufhin den Rettungsdienst. Um den Mann medizinisch versorgen zu können, hielten Polizeibeamte den 31-jährigen Mann fest. Dieser konnte sich allerdings befreien und schlug auf die Polizeibeamten ein - zudem versuchte der Mann an einen Waffengurt eines Polizeibeamten zu gelangen.

Restaurant-Mitarbeiter wird ins Krankenhaus gebracht

Die Beamten konnten das jedoch verhindern und überwältigten den Mann. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die angegriffenen Polizeibeamten konnten trotz des Angriffes weiter im Dienst bleiben.