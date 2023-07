Insgesamt 25.000 Menschen strömten am Wochenende zu den Königswinkel Open Airs 2023 am Festspielhaus. Allein am Freitag erstellte die Polizei 50 Anzeigen.

Von einem "Großkampf-Wochenende" sprach die Polizei in Füssen. Insgesamt strömten von Freitag bis Sonntag 25.000 Menschen zu den Königswinkel Open Airs 2023 ans Festspielhaus am Forggensee. Erst Trachten-Party bei Andreas Gabalier, am Samstag ruhige, familiäre Songwriter-Stimmung bei Lea und am Sonntag wild und laut bei Rapper Cro.

Die Polizei hatte dementsprechend viel zu tun. Allein am Freitagabend hagelte es um das Konzert des österreichischen Stars insgesamt 50 Anzeigen. Die erhielten allesamt Konzertbesucher, die verbotenerweise im Landschaftsschutzgebiet geparkt hatten. Sie müssen voraussichtlich allesamt ein Bußgeld zahlen.

Königswinkel Open Airs in Füssen sollen auch 2024 wieder stattfinden

Für Füssens Polizeichef Edmund Martin ist das unverständlich, denn selbst kurz vor Beginn des Konzerts habe es noch 250 freie Parkplätze gegeben.

