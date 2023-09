In Bad Wörishofen hat ein zweijähriger Junge am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Junge hatte in einem unbeobachteten Moment an den Drehknöpfen des Herdes herumgespielt und ihn dabei eingeschaltet

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus, als ein Holzbrett, das auf den Herdplatten lag, eine starke Rauchentwicklung auslöste. Bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich alle Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit, berichtete die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Herd rechtzeitig abschalten und glücklicherweise Schlimmeres verhindern. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.