Ein sieben Jahre alter Junge ist am Mittwoch in Amtzell von einem Auto erfasst worden. Der Bub lief einfach über die Straße. Das Auto konnte nicht mehr bremsen.

Der Junge wurde bei dem Unfall in Amtzell glücklicherweise nur leicht verletzt, berichtet die Polizei. Der Siebenjährige war am Mittwochabend in Amtzell der Schomburger Straße frontal von einem Auto erfasst worden.

Rettungsdienst bringt Kind nach Unfall in Amtzell in Klinik

Die Fahrerin des Autos, eine 57-jährige Frau, hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, nachdem der Junge laut Polizei ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße gelaufen war. Mit leichten Verletzungen wurde das Kind anschließend vom Rettungswagen in eine Klinik gebracht.