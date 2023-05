In Götzis hat ein 35-Jähriger einen jungen Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Grund der Tat: Eigentlich völlig nichtig.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf einem Bahnsteig am Bahnhof in Götzis. Der 35-jährige spätere Täter hatte zuvor betrunken auf den Bahnsteig uriniert und wurde daraufhin von mehreren Fahrgästen aufgefordert, die Toilette aufzusuchen. Daraufhin entfernte sich der Mann kurzzeitig, kehrte dann jedoch wieder zurück und rammte einem 24-jährigen Fahrgast im Vorbeigehen ein Messer in den Rücken.

Messerattacke in Vorarlberg: 24-jähriger muss notoperiert werden

Das 24-jährige Opfer erlitt dabei schwere und lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Der 35-jährige Täter flüchtete nach der Tat, konnte aber im Zuge einer eingeleiteten Fahndung im Ortsgebiet von Götzis festgenommen werden.

Täter war bereits bekannt

Laut Polizei befindet sich der Täter mittlerweile in der Justizanstalt in Feldkirch. Gegen den Mann aus Dornbirn bestand bereits im Vorfeld ein behördliches Waffenverbot. Der verletzte 24-Jährige sei mittlerweile in einem stabilen Zustand und konnte bereits befragt werden, berichtet die Polizei weiter. Bei dem Opfer und beim Täter handelt es sich um österreichische Staatsbürger.