Weil er kurz an Steuer eingeschlafen ist, hat ein 73-jähriger Autofahrer am Freitagnachmittag einen Unfall in Kempten gebaut.

Der Autofahrer kam nach Angaben der Polizei im südlichen Bereich der Stadt Kempten von der B19 ab und beschädigte dabei zwei Bäume und mehrere Sträucher. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Auto des 73-jährigen muss nach Unfall in Kempten abgeschleppt werden

Der Autofahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Weil das Auto des Mannes nicht mehr fahrtüchtig war, musste es ein Abschleppunternehmen bergen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte vermutlich ein Sekundenschlaf zum Unfall geführt. Deshalb ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den Mann.