Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag einen Kleintransporter in Kressbronn gestohlen. Die Polizei ermittelt nun.

In Kressbronn am Bodensee hat ein unbekannter Täter einen Kleintransporter gestohlen. Laut der Polizei war das Fahrzeug von Erntehelfern auf einem Feldweg zwischen dem Sportplatz udn dem Tennisclub abgestellt worden. Das Fahrzeug sei unverschlossen und betriebsbereit gewesen, heißt es seitens der Polizei weiter. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag 15:45 Uhr und 16:15 Uhr.

Kressbronn: Polizei sucht Täter und das gestohlene Fahrzeug

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen roten Kleintransporter der Marke Renault Trafic. Hinweise auf das Fahrzeug, bzw. zur Tat bitte an die Polizei in Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/701-0.