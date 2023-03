Eine Gruppe von drei Jugendlichen soll am Samstagabend am Forum Allgäu in Kempten eine Person von hinten attackiert und bewusstlos geschlagen haben. Im Anschluss flüchteten die Schläger.

Laut Polizei griffen die Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren ihr Opfer gegen 19:40 Uhr unvermittelt von hinten an. Die Schläger prügelten dabei mit Fäusten so massiv auf den Kopf ihres Opfers ein, dass dieses das Bewusstsein verlor und zu Boden ging. Trotzdem stoppte die Gruppe ihren feigen Angriff nicht. Stattdessen traten die jungen Männer ihr am Boden liegendes Opfer mehrfach.

Opfer im Krankenhaus

Erst als sich ein Zeuge einschaltete, ergriffen die Täter die Flucht. Das Opfer musste mit multiplen Kopfverletzungen und Abschürfungen an den Händen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter festgenommen werden. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wurden die Angreifer - nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung - wieder entlassen, so die Polizei weiter.