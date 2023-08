Mit gefälschten Ausweisen unterwegs war eine Reisegruppe aus Georgien. Als sie am Donnerstag am Flughafen Memmingen die Heimreise antrat, flog sie auf.

Die beiden 41- und 49-jährigen Männer sowie ihre 38-jährige Begleiterin waren den Beamten der Grenzpolizeigruppe Memmingen bei der Ausreisekontrolle des Fluges nach Kutaisi (Georgien) am Flughafen Memmingen aufgefallen, berichtet die Polizei. Die Reisenden erklärten zunächst, dass sie zuletzt regulär als Touristen in Tschechien und in Deutschland gewesen waren. Jetzt wollten sie am Allgäu Airport nach Hause fliegen.

Polizisten finden am Flughafen Memmingen gefälschte Ausweise bei Reisegruppe

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten aber fest, dass alle drei Fluggäste neben ihren georgischen Reisepässen, die sie den Beamten vorgelegt hatten, auch gefälschte tschechische Ausweise dabei hatten, die auf ihren Namen ausgestellt waren. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Gruppe mit den gefälschten Dokumenten in Tschechien eingereist war und sich dort illegal aufgehalten hatte.

Reisegruppe darf in den nächsten Jahren nicht in den Schengenraum einreisen

Die Polizisten leiteten gegen die Drei Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts und unerlaubter Einreise ein. Außerdem müssen sie sich dafür verantworten, dass sie sich gefälschte amtliche Ausweise verschafft haben.

Sie mussten Sicherheitsleistungen im unteren vierstelligen Eurobereich hinterlegen, bevor sie nach Hause fliegen durften. Bis sie wieder nach Tschechien oder Deutschland reisen dürfen, müssen sie sich erst einmal gedulden. Wegen ihres strafbaren Handelns wird ihnen laut Polizei die Einreise in den Schengenraum für die nächsten Jahre verweigert werden.

Flughafen Memmingen ist der höchstgelegene Verkehrsflughafen Deutschlands

Der Flughafen Memmingen ist der Verkehrsflughafen der Stadt Memmingen. Mit 1.991.208 Flugpassagieren (Stand Dezember 2022) ist der Allgäu Airport der kleinste von drei Verkehrsflughäfen in Bayern und der höchstgelegene Verkehrsflughafen Deutschlands. Ursprünglich handelte es sich bei ihm um einen Militärflughafen. Der Fliegerhorst Memmingerberg wurde 1936 im Zuge der Aufrüstung der Wehrmacht fertiggestellt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurden große Teile der Anlage durch Bombenangriffe zerstört. Ab 1956 nutzte die deutsche Luftwaffe den Fliegerhorst. Mitte 2004 wurde er still gelegt.