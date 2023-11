Ein herrenloser Kleintransporter hat am Donnerstagnachmittag im Bodenseekreis gegen ein Haus gekracht. Zuvor entwurzelte das Fahrzeug noch einen Baum.

Eine nicht angezogenen Handbremse hat am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Unfall in Oberteuringen im Bodenseekreis ausgelöster. Nach Angaben der Polizei hatte der 42-jährige Fahrer des 3,5-Tonners die Handbremse nicht angezogen und war aus dem Fahrzeug ausgestiegen.

Kleintransporter kracht am Bodensee gegen Hauswand: Mehrere Wände beschädigt

Der Kleintransporter machte sich daraufhin selbstständig und rollte im Habichtweg rund 30 Meter bergab. An einem Einfamilienhaus entwurzelte das Fahrzeug dann zunächst einen Baum und prallte im Anschluss gegen die Hauswand. Durch den Aufprall wurde zudem ein Pfosten und mehrere Wände im Innenbereich des Hauses beschädigt.

Oberteuringen: Fünfstelliger Schaden an Haus nach Unfall

Die Eigentümerin des Hauses, die sich zum Unfallzeitpunkt im Eingangsbereich befunden hatte, kam mit einem Schrecken davon. Den Schaden am Haus - das in Ständerbauweise errichtet wurde - schätzt die Polizei auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag. Das Haus sei weiterhin bewohnbar, so die Polizei weiter.

Auch Kleintransporter beschädigt

An dem 3,5-Tonner entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Die Gemeinde Oberteuringen liegt zwischen den Städten Friedrichshafen, Ravensburg und Markdorf und acht Kilometer nördlich des Bodensees.