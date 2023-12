In Nesselwang ist am Sonntagnachmittag ein Kind aus einem Sessellift gefallen und rund acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Schwerer Unfall an der Alpspitzbahn in Nesselwang am Sonntagnachmittag. Nach Angaben der Polizei stürzte ein siebenjähriges Kind aus einem Sessellift in die Tiefe. Die Mutter konnte den Absturz nicht mehr verhindern.

Kind fällt aus Sessellift in Nesselwang - Bügel ließ sich nicht schließen

Nach aktuellen Stand der Ermittlungen war das siebenjährige Kind am Sonntagnachmittag mit seiner Mutter in den Sessellift der Kombibahn eingestiegen - dabei ließ sich dann jedoch der Bügel des Sesselliftes nicht schließen. Nachdem die Mutter das Kind nicht mehr festhalten konnte, stürzte der Junge - aus einer Höhe von rund acht Metern - auf die Skipiste.

Absturz aus Skilift: Kind mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Mehrere Einsatzkräfte der Ski- und Bergwacht eilten zur Unfallstelle und versorgten den Achtjährigen vor Ort. Er musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Laut der Polizei in Füssen zog sich der Junge glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Skigebiet Alpspitzbahn wirbt mit familienfreundlichem Angebot

Die Alpspitzbahn Nesselwang bringt Wintersportler von der Talstation Nesselwang (911 Meter) über die Mittelstation (1.193 Meter) zur Bergstation unterhalb des Gipfels des Alpspitz (1.575 Meter). Bei den zwei Seilbahnen handelt es sich um Kombibahnen mit Achtergondeln und Vierersesseln. Die erste Sektion der Seilbahn stammt aus dem Jahre 2006 und wurde von der Firma Doppelmayr gebaut. Hier laufen zehn Gondeln und dreißig Sessel im Betrieb. Von der Mittelstation zur Bergstation fährt eine Kombibahn, die im Jahr 2010 errichtet wurde. Diese zweite Sektion überwindet eine Höhendifferenz von rund 270 Metern in etwas über dreieinhalb Minuten. Das Skigebiet Alpspitzbahn wirbt besonders mit seinem familienfreundlichen Angebot. Dank einer Flutlichtanlage ist die Anlage auch in den Abendstunden in Betrieb.