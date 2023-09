Eine Kuh hat die Fahrt eines Mannes mit der Sommerrodelbahn Alpsee Coaster in Immenstadt abrupt beendet. Der Mann wurde verletzt. Das Tier entkam unerkannt.

Am Mittwoch ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall auf der Sommerrodelbahn Alpsee Coaster in Immenstadt im Allgäu. Dort fuhr ein 39-jähriger Mann um etwa 19:30 Uhr mit der Rodelbahn in Richtung Tal, wie die Polizei mitteilt. In einer Kurve stand dann jedoch plötzlich eine Kuh auf der Strecke. Der Mann stieß mit dem Tier zusammen.

Bei Fahrt mit Sommerrodelbahn Alpsee Coaster in Immenstadt: Mann stößt mit Kuh zusammen und verletzt sich

Der 39-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß mit der Kuh Verletzungen. Die Bergwacht Immenstadt rückte an. Die Bergretter brachten den 39-Jährigen mit dem Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus.

Kuh entkommt nach Unfall unerkannt

Die Weidezäune wurden vor der Inbetriebnahme der Bahn durch den Betreiber geprüft. Welches Rind der angrenzenden Weide auf der Bahn stand, konnte bisher nicht ermittelt werden. Augenscheinlich waren alle Tiere unverletzt. Wie das Rind auf die Bahn gelangen konnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.