Zwei Bergführer sind am Großglockner auf einer Bergtour. Einer der benutzt dabei einen Stein als Griff, der sich plötzlich löst.

Die beiden 35 und 33 Jahre alten Bergführer aus Österreich waren einer Polizeimeldung nach am Dienstag zusammen im Zuge einer kombinierten Hochtour unterwegs. Die Tour ging von der Rudolfshütte aus auf den Medelzkopf, von dort über den Kastengrat und über die Hohe Schneid Richtung Ödenwinkelwand (3326m).

An losem Stein festgehalten und gestürzt

Es war gegen 15:00 Uhr, als sich die beiden etwa 150 Höhenmeter unterhalb der Ödenwinkelwand befanden und die Tour sich schon dem Ende zu neigte. Da griff der 33-Jährige nach einem Stein, um sich an ihm festzuhalten. Der Stein war allerdings nicht fest. Er löste sich, woraufhin der 33-Jährige keinen Halt mehr hatte und stürzte.

Seil hält

Natürlich waren die beiden Bergführer im Zuge einer Seilschaft unterwegs. Das rettete dem 33-Jährigen möglicherweise das Leben. Denn das Seil hielt stand, obwohl der Bergführer 15 Meter tief hineinfiel.

Bergführer mittels Tau geborgen

Dennoch zog er sich Verletzungen am Becken und an den Unterschenkeln zu. Ein Rettungshubschrauber rückte an. Mittels eines Taus wurde der 33-Jährige geborgen und anschließend in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.