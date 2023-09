Bei einer Bergtour in Musau in Tirol ist ein Kletterer gestürzt. Der Mann verletzte sich und wurde zeitweise bewusstlos. Weil er dann keinen Empfang hatte, musste er es noch selbstständig bis zur nächsten Alm schaffen.

Der 59-jährige Deutsche brach am Vormittag des Freitags (1. September 2023) von der Bergstation der Sonnenbergbahnen Grän zu einer mehrstündigen Bergtour auf. Über Klettersteige erreichte er am Nachmittag den Gipfel der Köllenspitze. Erst beim Abstieg von dort in Richtung "Nesselwängler Scharte" kam es zu dem Alpinunfall.

Bergsteiger stürzt bei Musau und verletzt sich

Der Bergsteiger kam laut Polizei gegen 16:30 Uhr in 2.124 Metern Meereshöhe zu Sturz. Er verletzte sich dabei am Kopf und an den Armen. Außerdem verlor er eigenen Angaben zufolge auch zeitweise das Bewusstsein.

Kletterer muss nach Sturz selbstständig weiter zur nächsten Hütte

Weil er an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatte und deshalb keinen Notruf absetzen konnte, musste der Kletterer selbstständig weiter zur Musauer Alm absteigen. Dort war ein Bergretter anwesend, der die Rettungskette in Gang setzte und bis zum Eintreffen der Bergrettung Erste Hilfe leistete. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der 59-Jährige nach der Erstversorgung von der Bergrettung Reutte in das BKH Reutte gebracht.