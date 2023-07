Alpinunfall am Großen Löffler im Zillertal: Bergsteiger (38) bei 30-Meter-Sturz verletzt

Zwei Bergsteiger machen eine Tour auf den Großen Löffler in den Zillertaler Alpen. Beim Abstieg rutscht einer auf Schnee aus und stürzt 30 Meter ab.

Der Alpinunfall am Großen Löffler (3379 m) in den Zillertaler Alpen ereignete sich am Sonntag. Die beiden deutschen 38 und 39 Jahre alten Bergsteiger waren in der Früh aufgebrochen, nachdem sie die Nacht auf der Greizerhütte verbracht hatten. Gegen Mittag erreichten die beiden Bergler den Gipfel des Großen Löffler. Danach machten sie sich an den Abstieg.

Bergsteiger rutscht am Großen Löffler weg und stürzt 30 Meter ab

Das Unglück passierte etwa 50 Meter unterhalb der Tribbachspitze (3200 m). Der 38-Jährige ging auf einem Schneefeld und rutschte trotz Steigeisen weg, wie die Polizei Tirol berichtet. Er stürzte in der Folge etwa 30 Meter ab.

Verletzungen an Knie und Kopf

Der Mann zog sich bei dem Sturz Verletzungen am Knie und am Kopf zu. Wie schwer diese sind, war noch nicht ganz klar.

Erste Hilfe und Rettungshubschrauber

Sein 39-jähriger Begleiter handelte sofort. Er setzte einen Notruf ab. Außerdem leistete er zusammen mit anderen Bergsteigern Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte per Hubschrauber eintrafen. Der Notarzthubschrauber flog den 38-Jährigen dann in das Krankenhaus in Schwaz.