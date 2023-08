Alpine Notlage im Silbertal in Vorarlberg: Am Freitag musste dort ein 21-Jähriger Deutscher von einem Hubschrauber geborgen werden.

Der 21-Jährige war zusammen mit seiner Mutter in den Bergen wandern. Von Schruns aus fuhren die beiden mit der Bergbahn auf die Vordere Kapellalpe. Von dort wanderten Mutter und Sohn auf dem Fahrweg in Richtung Innere Kapellalpe und beabsichtigten über den Fußweg in das Silbertal abzusteigen.

Bergungsaktion mit Hubschrauber im Silbertal in Vorarlberg

Gegen 14:30 Uhr kam es dann laut Polizei zu der alpinen Notlage. Im sogenannten Schattenwald auf einer Höhe von 1400 Meter, verließen den 21-jährigen Sohn die Kräfte. Ein weiterer Abstieg war nicht mehr möglich. Die Mutter musste folglich einen Notruf für ihren Sohn absetzen. Der Rettungshubschrauber "Libelle" barg den 21-Jährigen. Er wurde mit einem 40 Meter-Tau aus dem Tal geflogen.