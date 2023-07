Am Dienstag und Mittwoch fand im Raum Füssen/Schwangau eine gemeinsame Einsatzübung der Polizei und Bundeswehr statt. Die Polizei hat dazu heute eine Bilanz veröffentlicht.

Die sogenannte "AlpenTEX 2023" fand an zwei Tagen statt. Nach einem Workshop mit einer hybriden Übungslage und einer Leistungsschau fand in der Allgäu-Kaserne Füssen anschließend zwie Übungseinsätze statt, in denen ein Terrorangriff auf die Rohrkopfhütte simuliert wurde.

Warum die Übung wichtig ist

„Wenngleich wir selbstverständlich hoffen, dass ein solcher Ernstfall nie eintreten wird, müssen Einsatzkräfte regelmäßig üben. Nur so kann das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen verbessert und Einsatzkräfte die Bevölkerung in lebensbedrohlichen Einsatzlagen schützen“, erklärt Dominikus Stadler, Leiter der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und Polizeivizepräsident.

Bewohner und Touristen zeigten Verständnis

Stadler bedankte sich in der Pressemitteilung der Polizei bei allen Anwohnern, Urlaubern und Tagesausflüglern für das Verständnis angesichts der Einschränkungen der Verkehrs- und Wanderwege während der Übung.

Polizeivizepräsident ist zufrieden

„Wir konnten aus der Übung viele Erkenntnisse gewinnen, wie wir die Zusammenarbeit intensivieren können. Die Unikatfähigkeit der Bundeswehr ist in den Szenarien, wie sie Bestandteil der Übung war, eine große Unterstützung“, so der Polizeivizepräsident abschließend.