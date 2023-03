Polizeibeamte haben am Mittwochabend eine Unfallflucht aufgeklärt. Ein 23-jähriger Mann soll am bei Immenstadt einen Unfallverursacht haben. Im Anschluss beging er dann Unfallflucht.

Laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West war der Mann gegen 20:30 Uhr auf der Alpenstraße unterwegs. Zwischen Gnadenberg und Bräunlings kam er dann von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem grauen Mercedes in einen Telekommunikationskasten.

Hoher Sachschaden - Spuren gesichert

Vor Ort konnte die Polizei keinen Unfallverursacher mehr antreffen. Allerdings verfolgten die Beamten eine Ölspur, die vom Unfallort zu einem Anwesen führte. Dort entdeckten sie dann das Unfallauto. Den 23-jährigen Unfallfahrer konnte die Polizei vor Ort allerdings nicht finden. Am Unfallort und am Unfallfahrzeug stellten die Beamten verschiedene Spuren sicher. Den Unfallverursacher erwartet jetzt ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von über 15.000 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei in Immenstadt melden.