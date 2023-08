Insgesamt sechs Polizeibeamte sind am Vorabend der eigentlichen Eröffnung der Allgäuer Festwoche 2023 bei Einsätzen verletzt worden.

Die Allgäuer Festwoche 2023 hat noch nicht mal richtig begonnen, da meldet das Polizeipräsidium bereits sechs verletzte Polizeibeamte. Alle wurden bei Einsätzen im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten am Vorabend der offiziellen Eröffnung des Festwoche leicht verletzt. Insgesamt zieht die Polizei aber ein positives Fazit des ersten Abends.

Mann versucht Polizisten in Schritt zu greifen

Gegen 23:25 Uhr wollte ein 24-jähriger Mann eine Zaun überklettern und so auf das Festwochengelände gelangen. Dabei wurde der Mann aber von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes und Polizeibeamten entdeckt. Der 24-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten. Auf der Polizeiwache des Sicherheitszentrums leistete der 24-Jährige dann ziemlichen Widerstand und versuchte sogar einen Polizisten zu beißen. Er musste danach die Nacht über in Gewahrsam verbringen.

Schlechtes Verhalten vor Diskothek: 42-jähriger Mann in Gewahrsam

Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei zu einer Diskothek in der Nähe der Festwoche gerufen. Dort hatte ein 42-jähriger Mann herumgepöbelt. Da er einen Platzverweis ignorierte und sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. Laut dem Polizeipräsidium hatte der Mann zudem versucht, einen Polizeibeamten in den Schritt zu greifen. Da die Gefahr bestand, dass der Mann weitere Straftaten begehen könnte, wurde er ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Betrunkene des Festwochengeländes verwiesen

Kurz nach Mitternacht ereignete sich dann der nächste Zwischenfall auf der Allgäuer Festwoche. Der Sicherheitsdienst hatte mehrere Betrunkene des Geländes verwiesen, woraufhin es zu einer recht aufgeheizten Stimmung innerhalb einer größeren Personengruppe direkt vor dem Sicherheitszentrum kam. Dank der Polizeibeamten und des Sicherheitsdienstes konnte die Situation entschärft werden.

Tumultartige Szenen: Mehrere Polizeibeamte verletzt

Nur wenige Augenblicke später, beobachtete der Sicherheitsdienst einen jungen Mann aus der oben genannten Gruppe. Dieser trat gegen ein Fahrzeug der Polizei. Gleichzeitig kam es zu einem Handgemenge im Bereich der Beethofenstraße und einigen tumultartigen Szenen. Dabei wurden mehrere Polizeibeamte leicht verletzt und massiv beleidigt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Angriffs auf Polizeibeamte, Beleidigung und Körperverletzung ein. Im Zentrum stehen dabei drei Männer im Alter von 23, 29 und 59 Jahren. Alles Männer waren zum diesem Zeitpunkt deutlich betrunken.

Trotzdem: Überwiegend friedliche Feier

Insgesamt bezeichnet die Polizei den Verlauf des Festwochen-Vorabends als überwiegend störungsfrei und friedlich. In der Spitze feierten rund 8.000 Menschen gleichzeitig auf dem Gelände in der Innenstadt Kempten.